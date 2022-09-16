Лаксальт рассказал, чем Серия А отличается от РПЛ

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт сравнил РПЛ с итальянской Серией А, где он выступал ранее.

«Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу», — цитирует Лаксальта Sport24.

Напомним, уругвайский футболист перешёл в «Динамо» летом прошлого года из «Милана». Ранее в Италии он также выступал за «Торино», «Эмполи», Дженоа» и «Болонью». Кроме того, в карьере Лаксальта был шотландский «Селтик».

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе московской команды три матча, не отметившись в них результативными действиями. В ближайшем 10-м туре нынешнего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Зенитом». Игра состоится завтра, 17 сентября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.