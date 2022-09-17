Кержаков объяснил, в каком случае «Динамо» может зацепить очки с «Зенитом»

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков высказался о шансах «Динамо» в предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Кержаков сказал «Чемпионату», что для него фаворитом матча является «Зенит», но все будет зависеть от «Динамо», если они захотят играть в открытый футбол, то санкт-петербургский клуб спокойно выиграет эту встречу, но если «бело-голубые» закроются, тогда у них появится шанс.

«Динамо» примет «Зенит» на своем поле сегодня, 17 сентября, в рамках игры 10-го тура чемпионата России, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.ru.