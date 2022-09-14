Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» оценили результаты команды в текущем сезоне РПЛ

 
14 Сентября 2022 • 06:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Может быть лучше. Мы понимаем, что те условия, в которых работает главный тренер, далеки от оптимальных. Прошедший период чемпионата можно оценить как нормальный», - приводит слова функционера «Чемпионат».

По итогам девяти сыгранных туров «бело-голубые» набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков.

В десятом туре «Динамо» на «ВТБ Арене» примет как раз подопечных Сергея Семака. Встреча состоится в субботу, 17 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
08:09 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт верит в победу «Динамо» над «Зенитом»
07:53 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Никогда не думал об уходе из «Динамо»
07:37 · Кубок России
Смолов сыграл юбилейный матч за «Динамо»
06:58 · Россия. Премьер-лига
Гафин оценил работу «Динамо» в летнее трансферное окно
06:52 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили результаты команды в текущем сезоне РПЛ
06:47 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» назвали лучшего игрока августа
06:28 · Россия. Премьер-лига
Шишкин оценил шансы «Спартака» в РПЛ
04:22 · Россия. Премьер-лига
Кобелев похвалил «Динамо» за приобретение Дасы
03:46 · Кубок России
Даса рассказал о своих эмоциях после дебюта за «Динамо»
13 Сентября
21:50 · Кубок России
Нгамалё прокомментировал свой дебютный матч за московское «Динамо»
21:41 · Кубок России
PARI: клиенты ставят на выход «Амкала» в следующий этап Кубка России test
21:25 · Кубок России
Как «Динамо» переиграло «Ахмат» - видео видео
21:12 · Россия. Премьер-лига
Захаряном интересуются команды из Испании, Италии и Германии – Гафин
21:03 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Боснийцы сольются»
20:44 · Кубок России
​Фигуристка Медведева посетила матч «Динамо»
Все новости
Рекомендуем