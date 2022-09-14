В «Динамо» оценили результаты команды в текущем сезоне РПЛ

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Может быть лучше. Мы понимаем, что те условия, в которых работает главный тренер, далеки от оптимальных. Прошедший период чемпионата можно оценить как нормальный», - приводит слова функционера «Чемпионат».

По итогам девяти сыгранных туров «бело-голубые» набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков.

В десятом туре «Динамо» на «ВТБ Арене» примет как раз подопечных Сергея Семака. Встреча состоится в субботу, 17 сентября.