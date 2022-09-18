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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ласкальт: «О чемпионстве «Зенита» говорить пока рано»

 
18 Сентября 2022 • 16:41 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Московское «Динамо» уступило питерскому «Зениту» со счетом 0:2, благодаря чему питерский клуб укрепил свои лидирующие позиции в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Тем не менее, защитник московского клуба Диего Ласкальт считает, что питерскому клубу еще рано праздновать чемпионский титул.

- У нас еще 20 игр впереди, ещё очень рано говорить об этом. Мы знаем, что «Зенит» - фавориты чемпионата, что они выиграли РПЛ в прошлом году. Но нам нужно смотреть на свою работу, играть лучше, - цитирует Ласкальта издание «Спорт-экспресс».

Питерский «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Диего Лаксальт
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