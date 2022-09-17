Орещук уверен - «Динамо» даст бой «Зениту»

Центральным матчем десятого тура российской Премьер-лиги станет поединок «Зенита» и московского «Динамо» - команд, которые заработали медали по итогам прошлого сезона. Своим прогнозом на матч поделился Роман Орещук, в прошлом работавший спортивным директором клуба. Он уверен в том, что «Динамо», ранее обыгравшее московский «Спартак», даст достойный бой и питерскому клубу.

- Я даже не сомневаюсь, что дадут бой, но только доля везения нужна для победы. Не думаю, что будет много моментов, но их просто надо реализовать и сыграть хорошо, - цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября, он начнется в 19 часов по московскому времени, и его можно будет просмотреть в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.