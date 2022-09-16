Петржела: «Семак поднял «Зенит» с колен, он может править ещё 20 лет, как Путин»

Известный футбольный специалист Властимил Петржела, ранее работавший главным тренером петербургского «Зенита», поделился мнением о работе Сергея Семака у руля «сине-бело-голубых».

«Сергей Семак поднял «Зенит» с колен. Он очень подходит «Зениту». Семак может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Путин», - приводит слова Петржелы Sport24.

46-летний специалист занимает пост главного тренера «Зенита» с мая 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

Под руководством Семака петербургская команда четыре раза подряд становилась чемпионом России.

В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» лидируют после девяти туров, опережая идущий вторым ЦСКА на три балла.