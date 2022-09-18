Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:2).

- Ждали большего от «Динамо» в матче с «Зенитом»?

- Честно говоря, да. Думал, команда даст бой питерцам. Не получилась игра в атаке. Если в первом тайме команда оборонялась неплохо, то в нападении сыграла очень слабо. Моментов для взятия ворот не было.

- Из опасных эпизодов за всю игру можно вспомнить только дальний удар Фомина и рикошет во втором тайме. Может просто испугались питерцев?

- Не думаю. В составе было три новичка, которые еще не играли в чемпионате. Это опытные футболисты и сейчас нельзя назвать состав «Динамо» молодым. Поэтому нельзя сказать, что испугались, все-таки это не «Реал» приехал или «Бавария». Группа атаки у питерцев сильная, но мы видели, как против «Зенита» сыграли в Кубке России «Крылья Советов». Да, питерцы там вышли полуосновным составом, но самарцы показали, как надо играть дома. Они победили по делу. А «Динамо» этого не хватило.

- У вас не вызвал вопросы состав «Динамо» с новичками, двое из которых вообще не играли в чемпионате России?

- Вызвал. Ведь нужно время на притирку. Когда выходит три новичка в таком матче, это вызывает вопросы, потому что очевидно - качество игры пострадает.

- Вас удивило, что Норманна выпустили в основе, ведь он получил повреждение в предыдущем матче? В итоге легионер привез гол.

- Это хороший игрок, и мне он очень понравился в предыдущем матче до травмы. Отличный опорный хав, который ни одну передачу не потерял – все пасы у него получились точными. Но вызвало вопросы его появление, ведь он уходил с поля хромая, его под руки вели. Прошло всего три-четыре дня и его ставят в основу. В том мяче, когда Норманн ошибся, есть, конечно, заслуга «Зенита», который хорошо прессинговал, но игрок такого уровня не имел права в той ситуации терять мяч. Можно было просто оттолкнуться от Сазонова, и он спокойно вынес бы мяч. А я не понял, что Норманн хотел сделать. В итоге в обороне остался один центральный защитник Фернандес. И гости четко обыграли эту ситуацию в свою пользу.

- Каков игровой потенциал «Динамо» с учетом пополнения?

- Нужно время, чтобы понять это. Хотя бы три-четыре матча. Необходима притирка. Когда в состав вводят несколько новых футболистов, то надо понимать, что сыгранность приобретается в матчах, поэтому надо смотреть.

- «Динамо» уходит на перерыв на 6-7 месте. Как оцените итог после десяти туров?

- Команда хорошо сыграла в начале чемпионата. Это второе поражение в сезоне. Так что старт хороший. Но появились новички, и надо смотреть, угадал ли с ним клубный менеджмент. Только игра и набранные очки дадут ответ на этот вопрос.

Реклама

- «Зенит» обыграл все московские команды. У него нет конкурентов в РПЛ?

- Не сказал бы.

- Почему?

- Взять «Динамо». Вчера команда играла здорово до пропущенного мяча. И не сделай Норманн ошибку, не знаю, смог бы «Зенит» забить. Не могу сказать, что гости создали много моментов. То есть в обороне москвичи играли прилично. Удалось нейтрализовать Малкома, которого почти не было видно. Только один удар у него был в первом тайме. Не просто так ведь Семак его заменил. Сергеев тоже практически не был заметен. Не могу сказать, что Мостовой выдал что-то фееричное. Могу отметить только Барриоса и Вендела. Но они были больше заточены на оборону. Не могу сказать, что гости создали много моментов. Но и «Динамо» ничего не создало. В атаке команда сыграла очень слабо. То есть против «Зенита» приходится только обороняться, и рассчитывать на что-то впереди очень тяжело. Возникает вопрос: почему не поставили в состав Тюкавина, который в последних матчах выглядел прилично, мог убежать, напрягал соперников. А если рассчитывать только на оборону, то мы видим, что любая ошибка может привести к пропущенному мячу. Но самое интересное, что вдесятером команда на последних минутах неплохо атаковала и попала в перекладину.

Елена Григорьевская