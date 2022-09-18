Лихачёв похвалил Йокановича за игру «Динамо» в обороне

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился мнением о поражении «Динамо» от «Зенита» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

Эксперт сказал «РБ Спорту», что «Динамо» неплохо подготовилось к игре с «Зенитом», было понятно, за счет чего команда хочет добыть очки, но за первую же ошибку «сине-бело-голубые» наказали москвичей, а удаление сняло все вопросы о победителе в этом матче.

При этом специалист отметил, что необходимо похвалить главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича за то, что он привел в порядок игру команды в обороне, но в атаке пока не все хорошо складывается.