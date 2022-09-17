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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Зенит» сильнее на бумаге, но «Динамо» может преподнести сюрприз

 
17 Сентября 2022 • 15:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 2 ч. 14 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии игры 10-го тура РПЛ «Динамо» - «Зенит».

«Нас ждет интересный матч, и не скажу, что «Зенит» – фаворит. Думаю, тут, как раз «Динамо» может преподнести сюрприз», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Зенит» сильнее выглядит на бумаге и по статистическим показателям, но если «бело-голубые» соберутся и проведут хорошую игру, то санкт-петербургскому клубу будет тяжело, ведь они же еще в гостях играют.

«Динамо» примет на своем поле «Зенит» сегодня, 17 сентября, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
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