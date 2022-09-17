Хомуха поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Зенита»

Наставник футбольной «Калуги» Дмитрий Хомуха рассказал о своих ожиданиях от важного поединка Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом».

«Думаю, матч будет непростым для «Зенита», но он фаворит в игре с «Динамо», – заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Шанс для столичного клуба Дмитрий видит в реализации моментов.

Что же касается претендентов на золотые медали, то Хомуха не удивил своей репликой, назвав «Зенит» однозначным фаворитом.

Принципиальная встреча десятого тура Российской премьер-лиги начнется 17 сентября в 19:00 по московскому времени.