Аршавин рассказал, при каких обстоятельствах «Динамо» может обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, при каких обстоятельствах московское «Динамо» может обыграть «сине-бело-голубых» в сегодняшнем матче Российской премьер-лиги, который стартует в 19:00 по московскому времени.

«Динамо», скорее всего, будет играть на контратаках. С Йокановичем они так и играют. Им комфортно. Ребята со скоростью могут использовать это в свою пользу», – подытожил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России с отрывом в три очка от московского ЦСКА. «Динамо» после 9 туров располагается на 6-й строчке.