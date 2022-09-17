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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал, при каких обстоятельствах «Динамо» может обыграть «Зенит»

 
17 Сентября 2022 • 11:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 6 ч. 48 мин.

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, при каких обстоятельствах московское «Динамо» может обыграть «сине-бело-голубых» в сегодняшнем матче Российской премьер-лиги, который стартует в 19:00 по московскому времени.

«Динамо», скорее всего, будет играть на контратаках. С Йокановичем они так и играют. Им комфортно. Ребята со скоростью могут использовать это в свою пользу», – подытожил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России с отрывом в три очка от московского ЦСКА. «Динамо» после 9 туров располагается на 6-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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