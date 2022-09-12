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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев задумывается о завершении карьеры

 
12 Сентября 2022 • 17:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев задумался о завершении игровой карьеры, сообщает Metaratings.

По информации источника, за летнее трансферное окно 31-летний футболист так и не смог дождаться предложений, которые бы его устроили. Сейчас же найти новый клуб будет очень сложно. Напомним, в настоящий момент Новосельцев находится в статусе свободного агента.

Ранее агент Новосельцева Александр Клюев сообщил, что совсем скоро станет известна дальнейшая судьба опытного защитника.

Последним клубом Новосельцева на сегодняшний день остаётся тульский «Арсенал», который футболист покинул минувшим летом. Ранее защитник также выступал за «Торпедо», «Ростов», «Сочи» и «Зенит». Кроме того, на счету игрока пять матчей в составе национальной сборной России. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Новосельцев Арсенал Тула
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