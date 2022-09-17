Лепёхин: «Победы «Зенита» вообще не удивляют»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения.

События игры прокомментировал бывший нападающий питерского клуба Константин Лепехин, который не сомневается в том, что «Зенит» будет побеждать и далее.

- Победа «Зенита» в этом матче абсолютно не удивила. Это было прогнозируемо. Любая потеря очков у «Зенита» удивить может, а когда он побеждает любую команду в России, меня это не удивляет, - цитирует Лепехина Rusfootball.info.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».