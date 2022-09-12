Петржела назвал самую скучную работу в России

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал работу главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Специалист считает, что Семак останется хорошим тренером только для России, потому он не участвует в еврокубковых турнирах, а конкуренции в Российской премьер-лиге у него нет.

Напомним, 46-летний наставник «Зенита» возглавляет клуб с 2018 года. За это время он четыре раза стал чемпионом России, три раза выиграл Суперкубок страны и стал обладателем Фонбет Кубка России.