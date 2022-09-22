Гершкович: «Карасёв судил игру «Динамо» с большой симпатией к «Зениту»

Михаил Гершкович, который является главой объединения отечественных тренеров, поделился мнением о работе Сергея Карасёва на матче десятого тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» (0:2).

«У меня сложилось впечатление, что Карасев судил игру с большой симпатией к «Зениту». Но если бы он был высококлассным арбитром, никто бы этого не заметил. Это не лучший его матч», - приводит слова Гершковича «Спорт уик-энд».

После десяти туров петербургский клуб набрал 26 баллов и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», в свою очередь, с 16 очками находится на седьмой строчке.