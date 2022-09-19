Даса рассказал о популярности «Динамо» в России

Израильский новичок столичного «Динамо» Эли Даса высказал своё мнение о популярности своей новой команды в России.

«Могу ли сказать, что «Динамо» — самый популярный клуб в России? Один из таких. Очень много людей за нас болеет, я это почувствовал», – заявил капитан сборной Израиля изданию Sport24. Также игрок отметил, что на новом месте работы всё находится на самом высоком уровне.

Напомним, что правый защитник Даса переехал в Москву из нидерландского «Витесса», в котором ненадолго пересёкся с Леонидом Слуцким. В составе «Динамо» Эли уже провел три матча, а именно против «Сочи», «Ахмата» и «Зенита».

