Защитник «Динамо» Лаксальт назвал причины проигрыша «Зениту»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

По мнению уругвайца, динамовцы имели много хороших возможностей для того, чтобы забить гол, но им противостояла отличная команда.

«Очень тяжёлая игра, против нас вышла отличная команда. Мы не задали им достаточно темпа, не вынуждали терять мяч. Они воспользовались этим: забили гол, после чего нам стало тяжелее создавать моменты.

Через такие матчи мы должны становиться лучше: у нас много новых игроков, проходит адаптация», — приводит слова Лаксальта «Чемпионат».

После этого поражения отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» увеличилось до 10 очков. Свой следующий матч динамовцы проведут 2 октября против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.