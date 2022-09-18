Орещук назвал виновника поражения «Динамо» от «Зенита»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от поединка «бело-голубых» против петербургского «Зенита» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Зенит» во всех линиях был лучше. Йоканович совершил много ошибок. «Зенит» заслуженно забрал три очка», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился поражением «Динамо» со счетом 0:2.

По итогам десяти проведенных туров «Зенит» с 26 очками занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а динамовцы (16) пока сохраняют шестую позицию.