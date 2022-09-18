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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук назвал виновника поражения «Динамо» от «Зенита»

 
18 Сентября 2022 • 10:15 Комментировать (1)
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от поединка «бело-голубых» против петербургского «Зенита» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Зенит» во всех линиях был лучше. Йоканович совершил много ошибок. «Зенит» заслуженно забрал три очка», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился поражением «Динамо» со счетом 0:2.

По итогам десяти проведенных туров «Зенит» с 26 очками занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а динамовцы (16) пока сохраняют шестую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Роман Орещук
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Комментарии (1)
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sheakes
18 Сентября 2022 в 10:38
Божешь ты мой, какой красивый сенсационный заголовок, но если он хоть немного соответствует тексту, то В. Захаров - светоч русской спортивной журналистики.
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