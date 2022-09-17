Бубнов предсказал победителя матча «Динамо» - «Зенит»

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался насчет центрального матча десятого тура Российской премьер-лиги между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«0:2. По Кубку стало понятно, что «Зенит» серьезно готовился к «Динамо». Семак дал отдохнуть почти всем лидерам. В важных матчах «Зенит» выкладывается по максимуму», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» - «Зенит» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 17 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

В преддверии поединка питерцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а «бело-голубые» занимают шестую строчку.