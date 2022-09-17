Андрей Мостовой: «На московские клубы - особый настрой»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения.

События игры прокомментировал полузащитник питерской команды Андрей Мостовой. Он не считает, что победа далась легко.

- Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте. У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать, - заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».