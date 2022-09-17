Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой: «На московские клубы - особый настрой»

 
17 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения.

События игры прокомментировал полузащитник питерской команды Андрей Мостовой. Он не считает, что победа далась легко.  

- Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте. У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать, - заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 0:2 Зенит
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
17 Сентября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита»
23:53 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «На московские клубы - особый настрой»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Победы «Зенита» вообще не удивляют»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Возможно, это лучший «Зенит» в истории РПЛ» 1
23:19 · Россия. Премьер-лига
Чиркович: «Нам несколько не повезло»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Cёмин не удивлён успехами «Ростова»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Игроки бились, как могли»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Показали хорошую командную игру»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Выиграли достаточно легко»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Сыграли ниже возможностей»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Терёхов: «Плохо «Динамо» сыграло»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» добился победы в матче с «Динамо» - видео видео
22:03 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Снова сделал бы тот же выбор состава, что и тремя часами ранее»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Брак был и у нас, и у соперника, дождь размыл поле»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Йоканович назвал недостатки в игре своей команды в матче против «Зенита»
Все новости
Рекомендуем