Колосков рассказал, есть ли конкуренты у «Зенита»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. В последнем матче питерцы на выезде переиграли московское «Динамо» со счетом 2:0.

«Приятно смотреть. Игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей, которые мы видим в Европе. Конкурентов у них нет», - передает слова Колоскова сайт телеканала «Матч ТВ».

По итогам десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 26 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ростов» на четыре очка.