Быстров: «Захарян только махал руками и спорил с судьями - полезных действий никаких»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре 19-летнего полузащитника московского «Динамо» в матче против «сине-бело-голубых» в десятом туре Премьер-лиги.

«Где Захарян? Где молодые дарования, которые должны приносить пользу? Кроме того, что Захарян руками махал и спорил с арбитрами, - он никаких полезных действий не принес», - заявил эксперт в эфире передачи «Все на матч!».

Поединок на стадионе «ВТБ Арена» завершился поражением «Динамо» со счетом 0:2.

После этой неудачи «бело-голубые» остались на шестом месте в таблице Премьер-лиги, а питерцы с 26 очками закрепились на первой строчке.