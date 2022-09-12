Аршавин назвал лучших игроков «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто является лучшим игроком «сине-бело-голубых».

«Кто лучший игрок «Зенита» на данный момент? Если из «Зенита», то, скорее всего, это будут Клаудиньо или Вендел», — заявил Аршавин порталу Sport 24.

Клаудиньо в текущем сезоне забил один мяч и сделал три голевые передачи в 7 матчах с учетом всех турниров, а Вендел смог отметиться шестью забитыми голами и двумя результативными передачами в 11 играх во всех турнирах.

Санкт-петербургский клуб является единоличным лидером Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после девяти туров.