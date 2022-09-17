Скопинцев: «Сыграли ниже возможностей»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. Игру прокомментировал Дмитрий Скопинцев - защитник московского клуб. Он считает, что команда не настроилась на матч должным образом.

- Не хватало какой‑то страсти, надо было выходить как на сражение, как на битву. Я, конечно, основную часть не был на поле, не могу сказать. Сыграли ниже своих возможностей, - заявил Скопинцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет на выезде с «Ахматом».