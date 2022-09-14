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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов назвал сумму, которую потратил за один из ужинов в Нью-Йорке

 
14 Сентября 2022 • 14:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился информацией о том, сколько ему пришлось заплатить за свой самый дорогой ужин в ресторане.

«Самый дорогой ужин? 25 тысяч долларов, 1,5 миллиона рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», — заявил Смолов на YouTube-канале «AGENTSHOW».

32-летний российский форвард забил в текущем сезоне пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

«Бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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