Смолов назвал сумму, которую потратил за один из ужинов в Нью-Йорке

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился информацией о том, сколько ему пришлось заплатить за свой самый дорогой ужин в ресторане.

«Самый дорогой ужин? 25 тысяч долларов, 1,5 миллиона рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», — заявил Смолов на YouTube-канале «AGENTSHOW».

32-летний российский форвард забил в текущем сезоне пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

«Бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков после девяти туров.