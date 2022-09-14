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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: Когда был в стрип-клубе? В июне

 
14 Сентября 2022 • 15:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своих походах в стриптиз-клубы.

«Как давно я был в стрип-клубе? Не так давно на самом деле. В июне был. Я хожу в стрип-клуб, и при этом у меня есть отношения», — заявил Смолов YouTube-каналу «AGENTSHOW».

Футболист рассказал, что ходил туда вместе с девушкой, она к этому относится нормально.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел восемь матчей с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.  

После девяти матчей «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 16 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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