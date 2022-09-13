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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимич — про возможный переход Захаряна в «Челси»: «Это политический вопрос, а не спортивный»

 
13 Сентября 2022 • 15:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, минувшим летом лондонский клуб сделал «бело-голубым» официальное предложение о покупке 19-летнего футболиста, однако сделку не удалось закрыть из-за технических сложностей, связанных с переводом денег. Позже известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» продолжил следить за россиянином и постарается подписать его зимой.

«Очень сложный вопрос сейчас, кто может уехать. Тот же Захарян…Все бы хотели, но очень сложно, что европейская команда приобретёт российского футболиста. Это политический вопрос, а не спортивный», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Элвер Рахимич Арсен Захарян
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