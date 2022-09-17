Нгамалё верит в победу «Динамо» над «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался о своих ожиданиях от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках матча 10-го тура РПЛ.

Футболист сказал «Чемпионату», что следующая игра для «Динамо» — матч с лидером, эта встреча очень важна для команды, как и все другие игры, для «Динамо» это хороший вызов.

«Мы должны проявить свои лучшие качества. Думаю, результат матча с «Зенитом» будет для нас позитивным», — добавил Нгамалё.

«Бело-голубые» встретятся с «Зенитом» сегодня, 17 сентября, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.