Агент Тюкавина прокомментировал непопадание игрока в сборную России

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на непопадание игрока в состав сборной России.

«Как оцениваю Тюкавина на фоне конкурентов в сборной России — Комличенко, Соболева, Чалова? Не совсем корректно, у каждого свой стиль игры. Тренер так решил на данный момент, значит пусть так будет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Агент отметил, что считает логичным выбором наставника сборной России Валерия Карпина в пользу Комличенко, ведь они вместе работают в «Ростове».

20-летний Тюкавин забил три мяча и сделал одну результативную передачу в десяти матчах текущего сезона с учетом всех турниров.