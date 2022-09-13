«Динамо» находится в контакте с «Челси» по вопросу трансфера Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что клуб находится в контакте с руководством лондонского «Челси» по поводу трансфера 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, минувшим летом английский клуб сделал «бело-голубым» официально предложение о покупке 19-летнего хавбека, однако сделку не удалось согласовать из-за технических сложностей. Позже известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонцы по-прежнему сохраняют интерес к игроку и постараются подписать его зимой.

«Мы находимся в контакте с руководством «Челси», - заявил Гафин газете «Спорт-Экспресс» в ответ на вопрос о переговорах между клубами после закрытия летнего трансферного окна.

В текущем розыгрыше РПЛ Захарян отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в восьми матчах за «Динамо». После девяти туров «бело-голубые» находятся на шестой строчке турнирной таблицы с 16 набранными очками.