Шикунов: «Бороться с «Зенитом» не может никто, его победа в РПЛ предопределена»

Футбольный функционер Александр Шикунов, ранее работавший на посту спортивного директора московского «Спартака», считает, что у петербургского «Зенита» не возникнет проблем с защитой чемпионского титула в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ни о какой чемпионской гонке сегодня нельзя вести и речи. Бороться с «Зенитом» не может никто. Его победа в чемпионате предопределена», - приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и после девяти туров лидируют с трехочковым отрывом.