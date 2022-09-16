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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов: «Бороться с «Зенитом» не может никто, его победа в РПЛ предопределена»

 
16 Сентября 2022 • 11:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Футбольный функционер Александр Шикунов, ранее работавший на посту спортивного директора московского «Спартака», считает, что у петербургского «Зенита» не возникнет проблем с защитой чемпионского титула в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ни о какой чемпионской гонке сегодня нельзя вести и речи. Бороться с «Зенитом» не может никто. Его победа в чемпионате предопределена», - приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и после девяти туров лидируют с трехочковым отрывом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Шикунов
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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