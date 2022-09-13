Захаряном интересуются команды из Испании, Италии и Германии – Гафин

Команды из Испании, Италии и Германии проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров московского клуба Дмитрия Гафина.

По его словам, речь идёт об интересе со стороны «ведущих европейских клубов». Какие конкретно клубы проявляют интерес к Захаряну, Гафин не уточнил.

Ранее Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» находится в контакте с руководством «Челси» по вопросу трансфера Захаряна.

Напомним, минувшим летом английский клуб сделал «бело-голубым» официальное предложение о покупке 19-летнего хавбека, однако сделку не удалось согласовать из-за технических сложностей.