Терёхов: «Плохо «Динамо» сыграло»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. Игру прокомментировал Олег Терехин - бывший форвард московского клуба. Он разочарован выступлением бело-голубых.

- Я говорил до матча, что, вполне вероятно, «Динамо» проиграет - так оно и есть. Увы, проиграли. Конечно я расстроен, но все по делу. «Динамо» в этом матче почему-то вообще никакой агрессии не показало. Плохой матч команда провела, - цитирует экс-игрока Rusfootball.info.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет на выезде с «Ахматом».