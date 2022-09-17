«Зенит» повёл в матче с «Динамо»

Вторая половина стартового тайма в матче 10-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом» получилась богатой на события. Соперники создали достаточно много моментов, также был открыт счёт. На 35-й минуте Вендел отобрал мяч у соперника, тут же сыграл на Ивана Сергеева, который сделал голевой пас на Андрея Мостового, и тот не промахнулся.

На табло горят цифры 0 и 1. «Динамо» с 16 очками делит пятое место, а его соперника увеличился отрыв от ближайшего конкурента в Премьер-лиги (до четырех очков).

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