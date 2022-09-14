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Кобелев похвалил «Динамо» за приобретение Дасы

 
14 Сентября 2022 • 04:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Опытный израильский защитник Эли Даса дебютировал в составе московского «Динамо», и это сразу ознаменовалось победой в кубковом матче с грозненским «Ахматом». Дебют Дасы произвел положительное впечатление на Андрея Кобелева - бывшего бомбардира команды, а впоследствии тренера клуба.

- Мне очень понравился израильский правый защитник «Динамо» Эли Даса, он превосходит того же ушедшего Гильермо Варелу в финальных стадиях атаки, в последней передаче. Так что это приобретение кажется мне хорошим, - заявил известный специалист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Теперь команде предстоит ответственный экзамен - матч с «Зенитом», он пройдет в субботу, 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Эли Даса
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