Кобелев похвалил «Динамо» за приобретение Дасы

Опытный израильский защитник Эли Даса дебютировал в составе московского «Динамо», и это сразу ознаменовалось победой в кубковом матче с грозненским «Ахматом». Дебют Дасы произвел положительное впечатление на Андрея Кобелева - бывшего бомбардира команды, а впоследствии тренера клуба.

- Мне очень понравился израильский правый защитник «Динамо» Эли Даса, он превосходит того же ушедшего Гильермо Варелу в финальных стадиях атаки, в последней передаче. Так что это приобретение кажется мне хорошим, - заявил известный специалист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Теперь команде предстоит ответственный экзамен - матч с «Зенитом», он пройдет в субботу, 17 сентября.