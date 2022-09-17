Хомуха рассказал, за счёт чего «Динамо» способно обыграть «Зенит»

Главный тренер клуба «Калуга» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».

По мнению специалиста, если «бело-голубые» смогут реализовать свои моменты в предстоящей встрече, то одержат победу над действующим чемпионом и нынешним лидером текущего розыгрыша РПЛ.

«Думаю, матч будет непростым для «Зенита», но он фаворит в игре с «Динамо». Как «бело-голубым» победить «Зенит»? Использовать на сто процентов свои моменты», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.