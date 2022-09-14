Нгамалё считает, что «Динамо» сможет добиться положительного результата в матче с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Камерунец считает, что «бело-голубым» по силам добиться положительного результата в игре против лидера чемпионата и действующего чемпиона страны. Отметим, что после девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от петербуржцев на семь очков.

«Они выиграли четыре чемпионства подряд. Следующий матч очень важен, но, думаю, что в субботу результат игры будет для нас положительным», — приводит слова Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» состоится 17 сентября в Москве. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.