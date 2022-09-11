Самошников прокомментировал несостоявшийся переход в «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о срыве его трансфера в «Динамо».

«Срыв перехода в «Динамо»? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально», — приводит слова Самошникова Sport 24.

Ранее представитель казанского клуба заявил о том, что стороны не смогли договориться об условиях перехода футболиста.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 7 матчах Первой лиги, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий трудовой договор Самошникова с «Рубином» истекает в конце июня 2023 года.