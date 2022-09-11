Малафеев: «Я не говорил бы, что Одоевский «не тянет»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о травме вратаря «сине-бело-голубых» Даниила Одоевского.

«Я не говорил бы, что Одоевский «не тянет». Требования ко всем вратарям в «Зените» крайне высокие, допускаю, что Даниил действительно где-то перегружается, вследствие чего у него выскакивают травмы», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний голкипер «Зенита» принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых пропустил один гол и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

«Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после девяти туров.