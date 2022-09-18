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Кобелев раскритиковал Норманна за матч с «Зенитом»

 
18 Сентября 2022 • 11:37 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре новичка «бело-голубых» Матиаса Норманна в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

По мнению специалиста, норвежский футболист действовал неубедительно на протяжении всей встречи.

«Норманн сегодня был совсем плохой. Совершил роковую ошибку. Из-за норвежца «бело-голубые» до перерыва потеряли весь центр поля. Ведь помимо этой ошибки он передерживал все мячи, давал неточные передачи, проиграл все отборы…Может быть, он не готов физически?», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26-летний Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова» 6 сентября на правах годичной аренды. Отметим, что большую часть минувшего сезона он провёл в английском «Норвиче», за который забил один гол и отдал две результативные передачи в 25 проведённых встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев Матиас Норманн
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