Гранат объяснил, при каких обстоятельствах «Динамо» может победить «Зенит»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча «бело-голубых» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

«За счет чего «Динамо» может победить? Наверное, за счет дисциплины, своего желания и удачи. Если удача будет на их стороне, то они смогут победить», — заявил Гранат «Чемпионату».

По словам эксперта, он хочет увидеть равную игру с большим количеством голевых моментов, забитых мячей и надеется, что «бело-голубые» одержат победу.

Москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» находится на 1-й строчке.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдет сегодня, 17 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.