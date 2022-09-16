Комличенко: Захарян подозревал, что трансфер в «Челси» сорвётся

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о том, что его бывший одноклубник Арсен Захарян всерьёз рассматривал вариант с переходом в «Челси» в последние дни летнего трансферного окна.

- Мы перед матчем Кубка чуть пообщались. Он сказал, что трансфер, скорее всего, не получится из-за нефутбольных моментов, - приводит слова форварда «Чемпионат».

Также Комличенко добавил, что в случая согласования сделки Захарян планировал лететь из Нижнего Новгорода, где его команда играла матч, в Лондон транзитом через Стамбул.

19-летний Захарян оценивается в 15 млн евро. В 10 матчах текущего сезона он забил один гол и дважды ассистировал партнерам.