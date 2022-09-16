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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Обе команды будут стремиться к очкам»

 
16 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 18 ч. 31 мин.

Центральным матчем десятого тура российской Премьер-лиги станет поединок «Зенита» и московского «Динамо» - команд, которые заработали медали по итогам прошлого сезона. Своим мнением о предстоящем матче поделился Игорь Семшов - человек, в прошлом поигравший как за «Зенит», так и за «Динамо».

- Это дерби. Да, были матчи, где «Зенит» переигрывал «Динамо», особенно в Питере. В Москве будет тяжелая игра для обеих команд. Каждая захочет взять очки, - цитирует Семшова «Спорт-экспресс».

Матч между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября, он начнется в 19 часов по московскому времени, и его можно будет просмотреть в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Игорь Семшов Зенит Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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