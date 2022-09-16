Семшов: «Обе команды будут стремиться к очкам»

Центральным матчем десятого тура российской Премьер-лиги станет поединок «Зенита» и московского «Динамо» - команд, которые заработали медали по итогам прошлого сезона. Своим мнением о предстоящем матче поделился Игорь Семшов - человек, в прошлом поигравший как за «Зенит», так и за «Динамо».

- Это дерби. Да, были матчи, где «Зенит» переигрывал «Динамо», особенно в Питере. В Москве будет тяжелая игра для обеих команд. Каждая захочет взять очки, - цитирует Семшова «Спорт-экспресс».

Матч между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября, он начнется в 19 часов по московскому времени, и его можно будет просмотреть в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.