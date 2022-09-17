Йоканович: «Снова сделал бы тот же выбор состава, что и тремя часами ранее»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) выразил уверенность, что угадал со стартовым составом.

- Показалось, что вы не угадали сегодня с составом. Яркий пример - это Лука Гагнидзе, который вышел во втором тайме и выглядел очень прилично.

- Если бы мне пришлось выбрать стартовый состав сейчас, то я бы сделал тот же выбор, что сделал тремя часами ранее. В этом плане надо смотреть в целом на картину. Если говорить о том объеме работы, которую проделал Матиас Норманн в первые 45 минут, это было достаточно добротно. Повторюсь, это был мой выбор.

По второму тайму. Понятно, что нам нужно было что-то менять, потому что мы проигрывали 0:1. Поэтому поменяли игрока, нам нужно было как-то вернуться в матч. Как вы знаете, игра постоянно претерпевает изменения, она не длится только 45 минут. В течение 90 минут до финального свистка у нас была возможность сыграть в тот футбол, который мы планировали. Конечно, планы немного поменялись после того, как Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку. Нам было уже сложно что-то сделать и кардинально переломить ход неудачно складывающегося матча.