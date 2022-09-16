Орлов: «Кассьерра пока не понимает бразильцев»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра пока не может заиграть в новой команде на уровне, который демонстрировал в «Сочи». Болельщик питерского клуба и телекомментатор Геннадий Орлов знает причину.

«Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект — он их не понимает», - приводит слова Орлова «Спорт День за Днём».

Журналист уверен, что Кассьерре нужно подстроиться под новые условия, ведь в «Зените» на него не будет играть вся команда, как было в коллективе Владимира Федотова. Сложности с адаптацией Кассьерры Орлов считает проблемой для «Зенита». В этом сезоне новичок «сине-бело-голубых» отдал три результативные передачи в девяти поединках.