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Орлов: «Кассьерра пока не понимает бразильцев»

 
16 Сентября 2022 • 18:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 23 ч. 4 мин.

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра пока не может заиграть в новой команде на уровне, который демонстрировал в «Сочи». Болельщик питерского клуба и телекомментатор Геннадий Орлов знает причину.

«Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект — он их не понимает», - приводит слова Орлова «Спорт День за Днём».

Журналист уверен, что Кассьерре нужно подстроиться под новые условия, ведь в «Зените» на него не будет играть вся команда, как было в коллективе Владимира Федотова. Сложности с адаптацией Кассьерры Орлов считает проблемой для «Зенита». В этом сезоне новичок «сине-бело-голубых» отдал три результативные передачи в девяти поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Матео Кассьерра
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