Кержаков: «Зенит» - фаворит матча с «Динамо» и всего чемпионата»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о центральном матче десятого тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и подопечными Сергея Семака.

«Команда Семака - фаворит матча, как и всего чемпионата. Мне кажется, что на данный момент «Динамо» - команда настроения. Если говорить по составу, то игроки у Питера сильнее», - приводит слова Александра «Матч ТВ».

Поединок «Динамо» - «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам десяти туров чемпионата России хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости единолично лидируют.