Ветеран «Зенита» раскритиковал игру Захаряна

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре молодой звезды «Динамо» Арсене Захаряне в недавнем матче с «сине-бело-голубыми».

«На поле был такой звездный обиженный мальчик, его бы в советские времена после такой игры отправили в дубль, где бы он оттачивал свое мастерство», – заявил экс-полузащитник клуба из Северной столицы в интервью «РБ Спорт».

Также Стрепетов считает, что именно Арсен должен был стать лидером столичного коллектива в сложный момент встречи.

Напомним, что «Зенит» обыграл одного из своих конкурентов со счётом 2:0 и упрочил лидерство в таблице Российской премьер-лиги, выдав лучший старт сезона в истории. Мячами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

