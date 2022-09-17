Пивоваров: «Игроки бились, как могли»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. Игру прокомментировал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Он не стал критиковать игроков, сочтя, что каждый из них бился в меру сил и возможностей.

- Игра понравилась. Я считаю, что ребята сегодня бились, - цитирует слова Пивоварова новостное агентство ТАСС.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате.