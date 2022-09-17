Семак: «Думаю, у нас и «Динамо» шансы абсолютно равны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- На неделе «Зенит» потерпел первое поражение в матче на Кубок страны. Какие выводы удалось сделать, какие уроки извлечь? Как команда на него отреагировала?

- Вывод один, что вышедшие игроки сыграли недостаточно хорошо для победы. Вот и всё, поэтому игру забыли абсолютно. Сегодня другой турнир, абсолютно новая игра. Всё внимание именно на сегодняшний матч.

- Клаудиньо удалился в том матче, Барриос не играл по известным причинам. Насколько они готовы на сегодня усилить игру команды?

- Готовы, и Барриос готов, и Клаудиньо готов. Посмотрим, насколько сыграют, но оба готовы к игре.

- «Динамо» за последние месяцы ощутимо изменилось в плане состава, тренерского штаба и, что самое важное, в плане тактики игры. Гораздо меньше команда стала прессинговать. «Зениту» проще против какого «Динамо» - того прошлого, которое больше прессинговало и больше давало играть, или сегодняшнего, которое может окопаться у своих ворот в случае чего?

- Просто никогда не бывает. Сложно было играть и тогда, и сейчас, я уверен, будет достаточно сложно. Посмотрим, насколько мы сможем показать ту игру, которая позволит нам демонстрировать лучшие качества. А так игра покажет, я думаю, шансы абсолютно равны. «Динамо» играет дома, мы играем на выезде. Все решится на футбольном поле.