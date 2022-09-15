Гафин не верит, что Бальбуэна вернётся в «Динамо» зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил вероятность возвращения защитника Фабиана Бальбуэна в московский клуб грядущей зимой.

Напомним, в июле нынешнего года 31-летний парагваец приостановил контракт с «бело-голубыми» и перешёл в бразильский «Коринтианс».

Гафин сообщил, что Бальбуэна вряд ли вернётся в «Динамо» зимой.

«Маловероятно, что он вернётся зимой. Ближе к лету мы будем понимать ситуацию с Бальбуэна», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Бальбуэна перешёл в «Динамо» летом 2021 года из «Вест Хэма». Всего в составе московской команды защитник провёл 32 матча, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.